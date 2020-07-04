Певицу МакSим показали после тяжелой реабилитации

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте со своим тренером. Публикация появилась в Instargam-аккаунте Соколовой и восхитила поклонников певицы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соколова впервые показала, как выглядит МакSим после тяжелой реабилитации. На снимке Абросимова стоит в спортивной форме на площадке для игры в большой теннис, держит на плече сумку с ракетками и улыбается на камеру. Рядом с ней запечатлен ее тренер. "В здоровом теле здоровый дух", - отметили пользователи сети. "Такая лапушка. Будь здорова и счастлива, Мариша!" - пожелали другие юзеры.

"Маргарита, спасибо вам большое, что делитесь с нами новыми фото", - поблагодарили подписчики Соколовой.

В начале февраля продюсер отметила, что у артистки есть проблемы с сосудами головного мозга, а также ушибы позвоночника. Она уточнила, что конкретного диагноза врачи не поставили.

Врачи порекомендовали исполнительнице прекратить концертную деятельность. По словам Соколовой, они рассчитывают, что певица сможет продолжить музыкальную карьеру через год.