Звезда «Папиных дочек» попала в больницу

Российский актер Михаил Казаков, звезда "Папиных дочек", попал в больницу. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исполнивший в сериале роль Ильи Полежайкина актер опубликовал фото с больничной койки. На снимке можно увидеть опухшие и перевязанные бинтами ноги Казакова, подвешенные на специальную железную конструкцию. Под ногами при этом можно увидеть кровь.

"Добро пожаловать в мой новый мир", - написал Казаков. Подписчики начали интересоваться, что случилось с артистом, а также желать ему скорейшего выздоровления. Он так и не пояснил, по какой причине оказался в больнице.

32-летний Казаков известен не только по "Папиным дочкам", но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как "Стройбатя", "Каникулы Президента", "Берега", "Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы", "Побег", "Демон полдня" и "День денег". Кроме того, он снимался в "Ералаше" и в комедийном скетч-шоу "6 кадров".