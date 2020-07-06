Николай Цискаридзе рассказал о девяти операциях, которые перенес в Париже

Николай Цискаридзе чаще всего появляется на публике цветущим и радостным. Артист не любит рассказывать о неудачах и тяжелых временах, хотя в его жизни их было предостаточно, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Так, накануне ректор академии русского балета имени Вагановой вспомнил, как в 2003 году перед премьерой в парижской опере поскользнулся и получил травму колена. Операция была необходима и Илзе Лиепа посоветовала ему обратиться к знакомому хирургу в Париже. "И попросила свою подругу меня сопроводить, чтобы помочь с переводом. Так я познакомился с замечательной Галиной Казноб", - вспоминает Николай.

В столице Франции Цискаридзе сделали операцию, но после нее начались осложнения, которые чуть не стоили жизни звезде русского балета. "Температура 39,5-40, золотистый стафилококк, плюс еще девять операций и много всего. В итоге вместо трех дней в больнице я провел месяц. И все это время Галина от меня не отходила", - вспоминает танцор.

46-летний Цискаридзе говорит, что Казноб приходила к нему рано утром и покидала палату за полночь, когда закрывали прием посетителей. Каждый день она проводила с танцором, хотя у самой большая семья. "Три недели ада неснижаемой температуры. Постоянные консилиумы врачей. Все время Галина прошла рядом. Так как у меня постоянно была высокая температура, я не очень понимал сложность и опасность происходящего, а Галя не отходила от меня ни на шаг. Когда мне стало получше, то ходить заново я учился с ней. Если бы не Галя, даже не знаю, что было бы со мной. Смог бы я вернуться на сцену? Когда я впервые после всего выходил на сцену, Галя была рядом", - признался Николай.

Увы, из-за пандемии ректор не может встретиться с Галиной, которая недавно отпраздновала юбилей, но через социальные сети он передал ей привет и сказал, что обязательно приедет, когда будет возможность.