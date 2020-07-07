Дженнифер Энистон пожаловалась на Брэда Питта

51-летняя Дженнифер Энистон и 56-летний Брэд Питт были золотой парой Голливуда. Однако актриса призналась, что этот образ был лишь на публике, передает Day.Az со ссылкой на Cosmo.

Знаменитости прожили в браке пять лет и считались образцом семейной пары. Он - самый желанный мужчина Голливуда, она - красотка на пике популярности, и оба безумно влюблены. Многим казалось, что их союз идеален.

И когда появились новости о разводе Дженнифер и Брэда, общественность была шокирована. Для Энистон же это событие не было чем-то удивительным. Актриса призналась, что гармония в их с Питтом браке была сильно преувеличена, и люди видели только то, что хотели.

"Этот образ был создан медиа. Реальность была далека от идеала, который все видели на красной дорожке. Никто не видит людей, которые просто живут своей обычной жизнью, делают обычные вещи", - цитирует Энистон Mirror.

Актриса пожаловалась, что актерам приходится всегда находиться на виду. По словам Дженнифер, они с Брэдом были обычными супругами с чувствами, переживаниями и эмоциями, как у всех нормальных людей.

Актриса с трудом, но пережила развод с Питтом.

Вскоре ее ожидает другое большое, но радостное событие. Дженнифер воссоединится с коллегами по сериалу "Друзья" для специального эпизода. Пандемия коронавируса задержала работу над серией, однако съемки обещают возобновить в следующем месяце.

"Будут очень строгие правила: никакой живой аудитории, всех будут проверять на COVID-19 и предполагается соблюдение самоизоляции после сдачи тестов", - заявил источник.