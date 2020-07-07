https://news.day.az/showbiz/1251486.html Крису Хемсворту придется нарастить мышцы для роли Халка Хогана
Крису Хемсворту придется нарастить мышцы для роли Халка Хогана
Актер Крис Хемсворт рассказал о подготовке к съемкам байопика о рестлере и телеведущем Халке Хогане, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Хемсворта, для этой роли ему придется нарастить больше мышц, чем для роли Тора. "Я стану блондином, может быть, с фальшивой лысиной", - пообещал он.
Премьера картины Тодда Филлипса состоится на стриминговой платформе Netflix.
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