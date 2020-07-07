Василий Уткин показал свой загородный дом за миллион долларов

Телекомментатор живет в роскошном доме с большим участком. Журналист признался, что недвижимость обошлась ему в довольно круглую сумму, которую он выплачивал на протяжении 11 лет. Впрочем, Уткину такие затраты по карману, ведь в месяц он получает полтора миллиона рублей, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

После неудачных отношений с коллегой Натальей Пакуевой спортивный журналист предпочитает вести холостяцкий образ жизни. Впрочем Василий Уткин совершенно не чувствует себя одиноким, ведь на территории его элитного дома живут любимый пес и енот. "Я бы корову завел, честно говоря. Но уж больно говна много!" - заявил он в беседе с Ксенией Собчак.

Загородную недвижимость Уткин приобрел в ипотеку еще в далеком 2008-м и лишь в прошлом году полностью ее выкупил. В общей сложности он заплатил миллион долларов, о чем совершенно не жалеет. Комментатор отмечает, что ему хоть и тесновато в апартаментах, как мужчине крупного телосложения, зато из окон третьего этажа перед ним открывается потрясающий вид на природу. "Тут видно, как Земля закругляется", - восхищенно говорил он в YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!"

48-летний комментатор также отметил, что не занимался строительством особняка, влюбившись в уже готовый дом. Зато интерьером занялся самостоятельно: внутри пианино, картины, камин... "Просто есть дом типа дача, а есть - поместье. Вот у меня так, чтобы приехать и жить", - делился Василий.

Василий не скрывает, что может себе позволить дорогостоящие приобретения. "Я живу на 1,5 миллиона в месяц, - откровенничал комментатор. - Это то, что остается мне, то, что я могу потратить на свое усмотрение. Я их трачу не только на еду, приобретение вещей и так далее. У меня есть куча скелетов в шкафу: какие-то люди, которым я помогаю, есть, в конце концов, мама и сестра".

При этом Уткин отмечает, что имеет право на роскошную жизнь, так как зарабатывает честным трудом. По словам журналиста, основную прибыль ему приносит YouTube-канал и другие социальные сети. Кроме того, он является владельцем маркетинговой компании.

Спортивный комментатор также встал на защиту Елены Малышевой. Несколько месяцев назад телеведущую раскритиковали, узнав, что та имеет недвижимость за границей. Стоимость ее покупок оценивается в 10 миллионов долларов. "Эти деньги человек заработал", - заявил Уткин.