Оценены шансы Канье Уэста стать президентом

Американский рэпер и модельер Канье Уэст, заявивший о намерении баллотироваться на пост президента США, может столкнуться с рядом препятствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

Отмечается, Уэсту предстоит работать быстро для того, чтобы его имя попало в избирательные бюллетени наряду с именами других кандидатов на пост главы государства - действующего лидера Дональда Трампа и наиболее вероятного кандидата от демократов Джо Байдена.

Как объяснил политолог Джеймс Макканн, у рэпера есть два пути. Первый заключается в том, чтобы заручиться поддержкой небольшой политической партии. Другим вариантом могло бы стать выдвижение в качестве независимого кандидата, однако в некоторых штатах сроки регистрации уже истекли. Кроме того, Уэсту необходимо нанять штат волонтеров для сбора подписей в свою поддержку, однако времени на это тоже осталось немного - период регистрации истекает в августе-сентябре. К тому же, эту задачу усложняет пандемия коронавируса.

Директор Центра политики Университета Вирджинии Ларри Сабато считает, что даже проведя серьезную избирательную кампанию, результат Канье Уэста на выборах вряд ли превысит несколько процентов голосов, отрыв от Трампа и Байдена все равно будет большим.

По мнению редактора издания Inside Elections, проводящего анализ избирательных компаний, Канье Уэст или кто-либо другой уже "упустил свое окно возможностей", чтобы оказать какое-то влияние на ход президентской гонки.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он заявил, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.

Намерение рэпера Канье Уэста стать президентом США может сыграть на руку действующему главе государства Дональду Трампу, заявляла член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Она считает, что реальные шансы на избрание есть лишь у Трампа и его главного оппонента - представителя Демократической партии Джо Байдена.