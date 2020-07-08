Джонни Депп против Эмбер Херд: в Лондоне началось слушание по делу о клевете и домашнем насилии

Сегодня в Лондоне началось слушание по делу Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд. 57-летний актер требует выплатить ему $50 млн за клевету, которая стоила ему карьеры и репутации. Напомним, что в 2016 году 34-летняя Херд обвинила актера в домашнем насилии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Депп обвиняет в клевете британский таблоид The Sun, который в 2018 году написал о нем статью как об абьюзере, который под воздействием наркотиков превращается в монстра.

В зале суда Депп признался, что с детства страдал зависимостями от алкоголя и наркотиков, однако это не делает его абьюзером. "Я начал употреблять алкоголь и стимуляторы в очень молодом возрасте. Мое детство нельзя назвать стабильным или безопасным, в нем было много неприятностей", - признался актер.

"Я помню, как моя мать просила меня принести ей таблетки от стресса. Примерно в 11 лет до меня дошло, что эти таблетки успокаивают нервы, и я принес их домой и принял одну таблетку. Это был единственный способ заглушить боль", - вспоминает Депп.

По словам Херд, под воздействием алкоголя или наркотиков Депп поднимал на нее руку, однако актер отрицает это и утверждает, что это Херд применяла к нему насилие. Так, в 2014 году во время полета на частном самолете актриса обозвала Деппа "бесхребетным слабаком" за то, что он избегал драк с ней.

"Затем она стала агрессивной и несколько раз ударила меня по лицу, - говорит актер. - Я хотел уйти от нее в другую комнату, но она пошла за мной и снова ударила меня по лицу и голове. Я оттолкнул ее и повалил на кровать. Затем я схватил подушку и заперся в ванной, где проспал все время полета".

Депп также вспомнил, как Херд запустила в него бутылкой. Удар сильно повредил палец актера - ему пришлось сделать операцию. "Я считаю, что у Эмбер была навязчивая потребность контролировать меня в наших отношениях", - добавил Депп.

В качестве доказательства адвокат Деппа предоставил аудиозапись, на которой Херд переходит на крик, не стесняется в выражениях и признается, что ударила бывшего мужа. Впрочем, у адвокатов Херд тоже есть компромат на Деппа: фотографии разгромленной гардеробной, которую он разнес в порыве гнева, а также адресованные Херд угрозы.

"Речь идет не о деньгах. Речь идет об оправдании. Мистер Депп ясно дал это понять на различных слушаниях. Вот почему он пришел сюда - чтобы очистить свою репутацию", - заявил адвокат актера.

Ожидается, что слушание займет три недели. Для дачи показаний в суд будут вызваны актриса и певица Ванесса Паради, от которой Депп ушел к Херд, и бывшая возлюбленная актера Вайнона Райдер.

"Я знаю Джонни Деппа уже более 25 лет. Мы были партнерами в течение 14 лет, и мы вместе вырастили наших двоих детей. Все эти годы я знаю Джонни как доброго, внимательного, щедрого и человека и отца, который не способен на насилие, - Паради. - Эмберд Херд уже на протяжении четырех лет публично обвиняет Джонни в ужасных вещах. Это совсем не похоже на настоящего Джонни, которого я знаю. Он никогда не оскорблял меня и не был жестоким по отношению ко мне. Эти возмутительные заявления удручают, к тому же они навредили его карьере, потому что люди продолжают верить этим измышлениям".

"Исходя из моего опыта общения с Джонни, я не могу поверить, что такие ужасные утверждения правдивы, - считает Вайнона. - Много лет назад я очень хорошо знала Джонни. Мы были вместе четыре года, он был моим лучшим другом и близким мне человеком. Я считаю наши отношения одними из самых значительных в моей жизни. Я была абсолютно шокирована, смущена и расстроена, когда услышала обвинения против него. Это поступки жестокого человека - совсем не похожего на того Джонни, которого я знала и любила".

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд были женаты чуть больше года, с февраля 2015-го по май 2016-го. По словам актера, они с Херд расстались на позитивной ноте. Проблемы начались, когда актриса попросила у Деппа денег. "Когда я после развода отказал ей в отступных, Эмбер публично обвинила меня в домашнем насилии, - рассказывает актер. - Она инсценировала побои и появилась в суде с синяками на лице, утверждая, что я избил ее мобильным телефоном".

Обвинения в домашнем насилии испортили репутацию Деппа и поставили его карьеру под угрозу: по словам актера, ему стали отказывать в новых проектах. В частности, актер больше не будет сниматься в новых частях "Пиратов Карибского моря".

Если фальсификация улик и клевета будут доказаны, Херд грозит тюремный срок за клевету и дачу ложных показаний. В любом случае, на ее карьере этот инцидент точно отразится: против участия актрисы в продолжении "Аквамена" набрала почти 500 тысяч подписей. Мы будем следить за развитием событий.