Джуд Лоу сыграет Капитана Крюка в фильме Disney

Киноиндустрия постепенно приходит в себя после пандемии. На фоне успеха "Короля льва" и "Аладдина" Disney готовит новый проект: ремейк истории Джеймса Барри о мальчике, который не хотел взрослеть, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar. В фильме "Питер Пэн и Венди" мы увидим Джуда Лоу. Кинокомпания ведет переговоры с актером: его хотят видеть в роли главного экранного злодея, Капитана Крюка. Кажется, ждать выхода картины будут далеко не только дети.

Уже известно, что в ленте может появиться и Марго Робби. Голливудской диве предлагают перевоплотиться в фею Динь-Динь. Дочь Милы Йовович уже подтвердила, что она предстанет в образе Венди.

Анимационная классика Диснея 1953 года по‑прежнему остается самой успешной адаптацией романа о Питере Пэне и детях, которых мальчик приглашает в волшебный мир Нэверленда. Именно на основе этого мультфильма и будет снят новый проект.