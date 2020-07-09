Сямра Рагимли записала новый музыкальный альбом в жанре хип-хоп

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016", популярная певица Сямра Рагимли записала музыкальный альбом в жанре хип-хоп "Göz" (Глаз), передает Day.Az со ссылкой на Instagram певицы.

Первым синглом дебютного хип-хоп альбома стал трек "Online" - С.Рагимли рассказывает, что песня была вдохновлена хитом "Moonlight" всемирно известного рэпера XXXTentacion, ушедшего из жизни летом 2018 года; трек исполнительница посвятила памяти рано ушедших из жизни рэперов.

Над альбомом "Göz" певица работала год - диск, в который вошли 10 треков, станет первым женским хип-хоп альбомом в истории современной азербайджанской музыки. Над альбомом работала группа молодых рэперов и музыкантов Synaps Production - авторы слов Clavis и OD, музыка - OD, аранжировка - Clavis, сведение - Drek.