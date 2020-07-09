Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020

Определены победители национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020, сообщили Trend Life организаторы проекта. Победители и призеры в различных номинациях были определены в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.

"Финальный тур прошел дистанционно в соответствии с карантинным режимом в стране. Финалисты предстали перед членами жюри, подключившись к сети из Баку и регионов Азербайджана. Следует отметить, что участники конкурса красоты на протяжении шести месяцев до введения карантинного режима посещали занятия по модельной хореографии, теории модельного дела, психологии и иностранному языку", - говорится в сообщении.

В состав жюри вошли организатор и учредитель конкурса Miss & Mister Azerbaijan 2020, журналист и публицист Анеля Ордуханова, главный координатор, хореограф-постановщик Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов (Mister Super Model 2018), пиар-менеджер конкурса, психолог Сахават Габильоглу. Кроме этого, представитель модельной компании Models Production присоединился к финалу и наблюдал в режиме онлайн за выступлением участников.

Во время трехчасового онлайн-финала жюри оценивало презентацию, навыки "подиумной" походки и личные качества. Затем результаты были отправлены в счетную комиссию и решением жюри определены победители и призеры в различных номинациях.

Miss Azerbaijan 2020 - Бану Шуджаи

I Vice Miss Azerbaijan 2020 - Лейла Мамедова

II Vice Miss Azerbaijan 2020 - Рагима Абдуллаева

III Vice Miss Azerbaijan 2020 - Нигяр Салимли

Miss Baku 2020 - Медина Ахмедова

Miss Supermodel 2020 - Чинара Амирханова

Miss Top Model İnternational 2020 - Шебнем Алиева

Miss Photo model 2020 - Гюнель Умарлы

Miss Grace 2020 - Айсу Нагиева

Miss Charm 2020 - Салатын Асадова

Miss Catwalk 2020 - Умханым Садыгова

Miss Smile 2020 - Наргиз Насирли

Miss Popular 2020 - Умханым Садыгова

Mister Azerbaijan 2020 - Эльчин Дадашов

I Vice Mister Azerbaijan 2020 - Эльшан Гейдаров

II Vice Mister Azerbaijan 2020 - Магсуд Исмаилов

III Vice Mister Azerbaijan 2020 - Озджан Гурбанов

Mister Baku 2020 - Магомед Вализаде

Mister Supermodel 2020 - Сейидага Гусейнли

Mister Photo Model 2020 - Фарид Халилов

Mister Style 2020 - Аслан Асланлы

Mister Sport 2020 - Гашим Шовгатов

Mister Catwalk 2020 - Сархан Зербиев

Mister Smile 2020 - Наиль Гулиев

Mister Popular 2020 - Озджан Гурбанов

Церемония награждения пройдет после снятия карантинного режима. Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года.