https://news.day.az/showbiz/1252318.html Netflix досрочно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Netflix досрочно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Создатель сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" Роберто Агирре-Сакаса и стриминговый сервис Netflix объявили о закрытии шоу после четвертого сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Последний сезон сериала о ведьме-подростке с Кирнан Шипкой в главной роли выйдет в декабре 2020 года, передает Variety. О причинах внезапного решения закрыть сериал не сообщается.
Также в официальном Twitter сериала появились первые кадры из нового сезона.
Премьера "Леденящих душу приключений Сабрины" состоялась на Netflix в октябре 2018 года. Сериал снят по мотивам популярного комедийного сериала 1990-х "Сабрина - маленькая ведьма".
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