Netflix досрочно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Создатель сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" Роберто Агирре-Сакаса и стриминговый сервис Netflix объявили о закрытии шоу после четвертого сезона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последний сезон сериала о ведьме-подростке с Кирнан Шипкой в главной роли выйдет в декабре 2020 года, передает Variety. О причинах внезапного решения закрыть сериал не сообщается.

Также в официальном Twitter сериала появились первые кадры из нового сезона.

Премьера "Леденящих душу приключений Сабрины" состоялась на Netflix в октябре 2018 года. Сериал снят по мотивам популярного комедийного сериала 1990-х "Сабрина - маленькая ведьма".