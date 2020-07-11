Режиссер нового «Бэтмена» снимет детективный сериал о полиции Готэм-Сити

Режиссер нового "Бэтмена" с актером Робертом Паттинсоном Мэтт Ривз снимет детективный сериал о работе полиции Готэма для HBO Max, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В картине будет показана детальная жизнь полицейских, которые сражаются с преступностью в Готэме. Кроме того, сериал позволит запустить новую вселенную "Бэтмена".

"Беспрецедентная возможность расширить мир, установленный в фильме ("Бэтмен" (2021). - "Газета.Ru"), и дополнительно исследовать множество неотразимых и сложных персонажей Готэма", - прокомментировали в HBO Max.

Несмотря на то, что у сериала пока нет официального названия (черновое - "Полиция Готэма"), уже известно, что к проекту присоединится сценарист и исполнительный продюсер Теренс Уинтер, известный по лентам: "Волк с Уолл-стрит" и "Клан Сопрано". Продюсерами должны стать Дилан Кларк ("Бэтмен"), Даниэль Пипски ("От заката до рассвета"), Адам Кассан ("Черная месса") и Рафи Крон ("Рассказы из Петли"). По словам источников, на данной стадии кастинги для актеров еще не проводились.

Зрители впервые смогли увидеть Готэм-Сити на экранах во время "Бэтмена" с Льюисом Уилсоном (1943).

Премьеру фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.