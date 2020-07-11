Волочкова застряла в тренажере, показав уникальную форму шпагата

Балерина Анастасия Волочкова поразила своих фанатов новыми чудесами гибкости, показав уникальную форму шпагата в тренажерном зале.

44-летняя балерина вновь продемонстрировала прекрасную физическую форму.

Для своего фирменного шпагата звезда балета выбрала один из тренажеров спортзала, предназначенный для скручиваний мышц пресса, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Звезда зафиксировала сначала одну ногу, а потом другую, лежа на тренажере на спине.

Однако видео уникального номера окончилось недоуменным возгласом гибкой Анастасии: "Как отсюда выбраться?"