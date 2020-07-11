Культовый режиссер заявил о желании построить базу отдыха для знаменитостей
Британский режиссер Гай Ричи, чьи фильмы "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" стали культовыми, заявил о желании построить базу отдыха для богатых и знаменитых личностей. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, он будет строить ее на территории своего загородного поместья за девять миллионов фунтов стерлингов (803 миллиона рублей). Так, 51-летний режиссер уже поставил огромную палатку у одного из двух собственных специально созданных водоемов.
Кроме того, он планирует спроектировать у озера четыре роскошных дома с кроватями, душем и всем необходимым, чтобы съемщики могли оставаться в них на ночь.
В мае Гай Ричи поссорился с соседом - актером Мартином Клунзом - из-за пива. Известно, что режиссер хотел увеличить хранилище для эля на своей пивоварне в графстве Уилтшир. Расшириться мешает трасса для верховой езды, которая находится рядом с заводом Ричи.
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