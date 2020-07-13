https://news.day.az/showbiz/1252958.html Покончил с собой внук Элвиса Пресли
Покончил с собой внук Элвиса Пресли
Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил с собой, передает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах штата Калифорния. Информацию также подтвердил менеджер Лизы-Марии Пресли, матери Кио.
Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, 27-летний внук певца был найден мертвым в своих апартаментах в городе Калабасас, штат Калифорния. Как утверждают правоохранители, речь идет о самоубийстве.
Бенджамин Кио - сын Лизы-Марии Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Он также был музыкантом, однако о его жизни в целом известно немного.
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