Известная американская актриса найдена мертвой в реке

Спасатели обнаружили в озере Пиру в округе Вентура (штат Калифорния) тело пропавшей американской актрисы Наи Риверы, подтвердила в понедельник администрация местного шерифа в Twitter.

"Тело, найденное сегодня в озере Пиру, принадлежало Нае Ривере", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее об обнаружении тела актрисы проинформировал портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В прошлую среду телекомпания CBS сообщила, что актриса пропала во время прогулки по озеру на лодке, в которой также находился ее четырехлетний сын Джози. Как отмечает TMZ, ребенок рассказал, что они вместе с матерью плавали, но он не знает, что именно с нею произошло.

33-летняя Ривера знакома аудитории по сериалам "Лузеры" (Glee, 2009-2015), "C.S.I.: Майами" (CSI: Miami, 2002-2012) и "Принц из Беверли-Хиллз" (The Fresh Prince of Bel-Air, 1990-1996).