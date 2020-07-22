Умерла джазовая певица и актриса Энни Росс

Умерла британская джазовая певица и актриса Энни Росс (настоящее имя - Аннабелль Аллан Шорт), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артистка скончалась в своем доме на Манхэттене. Как пояснил ее бывший менеджер Джим Коулман, звезда страдала от болезней сердца и эмфиземы. Ей было 89 лет.

Росс была участницей джазового вокального трио Lambert, Hendricks & Ross, вместе с которым она записала семь альбомов. В 1962 году она покинула коллектив и открыла собственный ночной клуб в Лондоне, где выступали такие звезды, как Джо Уильямс, Нина Симон, Блоссом Дири и Эррол Гарнер.

В 1943 году Росс снялась в своей первой полнометражной картине "Представляя Лили Марс". Она также снималась в таких фильмах, как "Игрок", "Короткий монтаж", "Сбрось маму с поезда", "Голубое небо", "Салон Китти", "Янки", "Прибавьте громкость" и "Супермен 3".