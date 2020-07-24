https://news.day.az/showbiz/1256131.html Мел Гибсон провел неделю в больнице с коронавирусом
Мел Гибсон провел неделю в больнице с коронавирусом
Актер Мел Гибсон был госпитализирован с коронавирусом в США в апреле, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
64-летний актер провел в больнице неделю, это подтвердил его представитель. "Он сдал уже множество отрицательных тестов после выписки, также у него обнаружили антитела", - уточнил представитель.
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