Премьера! Эмин Агаларов и Максим Фадееев представили клип на хит "МММ"

Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) представил в соцсетях новый клип на хит "МММ".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Автором композиции и продюсером клипа стал Максим Фадеев, с кем EMINа связывает многолетняя дружба и творчество (песни "Мой Азербайджан", "Прости, моя любовь", "Давай найдем друг друга", "Первый снег", дуэты с Ани Лорак "Проститься" и "Я не могу сказать").

"Максим придумал сценарий и все спродюсировал до мелочей. Это тот случай, когда я доверился на все 100%. И я очень счастлив! Знаете, у нас просто потрясающие результаты. Релиз песни "МММ" стал самым успешным в моей музыкальной карьере. Безумно рад нашему сотрудничеству и дружбе, Максим особенный для меня человек и абсолютно гениальный продюсер, музыкант, к которому я прислушиваюсь. Впереди у нас еще много совместных планов, и я абсолютно уверен в успехе", - поделился впечатлениями EMIN.

"Это честная история. Эмин в клипе абсолютно искренний, настоящий. Именно таким его вижу я и многие другие. Он не играет какую-то роль, он проживает свою историю. Просто посмотрите, что у нас получилось, и вы поймете, что я имею в виду", - рассказал Максим Фадеев о съемках клипа.