Александр Розенбаум спас человека на съемках

Российский музыкант Александр Розенбаум оказал помощь оператору на "Квартирнике НТВ у Маргулиса". Медицинское образование Александра Яковлевича и солидный опыт работы на скорой не раз помогали в критических ситуациях, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

Съемки с участием известного барда проходили в заводском цеху на Большой Семеновской улице. Зрители сидели на стульях и скамейках, а команда операторов расположилась на деревянном помосте. Во время работы один из них оступился и рухнул вниз вместе со всем оборудованием. Розенбаум тут же вызвался помочь человеку, пока не приехала скорая. Оператор выжил, но получил серьезные травмы.

Отснятый выпуск покажут осенью, поэтому всех присутствовавших на съемках попросили быть в кадре без масок. "Поскольку к моменту выхода программы в эфир от коронавируса, мы надеемся, не останется и следа, то маски и перчатки в кадре будут смотреться странно", - предупредил зрителей ведущий.

К слову, недавно профессиональная помощь и самому Александру Яковлевичу: он перенес тяжелую операцию. Поговаривали, что хирургическое вмешательство потребовалось 68-летнему певцу из-за диагностированного онкологического заболевания.