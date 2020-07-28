Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию

Покинувший лейбл Black Star рэпер Тимати зарегистрировал новую компанию "Ракета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что хип-хоп-артист является единственным собственником и гендиректором компании, которая была зарегистрирована 22 июля. Судя по документам, "Ракета" будет заниматься организацией и постановкой концертов, работой музыкальных групп, отдельных артистов, актеров и танцоров. Также у нового юрлица зарегистрированы специализации на аренде, работе рекламных агентств, копировании носителей информации и развлекательной деятельности.

Помощница Тимати отказалась комментировать появление "Ракеты", а также уход артиста с лейбла Black Star. При этом отмечается, что новая компания, скорее всего, названа в честь трека, который рэпер записал в 2018 году.