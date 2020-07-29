https://news.day.az/showbiz/1257446.html Слушание по делу Михаила Ефремова было отложено
Слушание по делу Михаила Ефремова было отложено
Слушание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы было отложено из-за неявки адвоката актера по уважительным причинам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Самому Михаилу Ефремову пришлось явиться в суд. Слушание состоится 30 июля.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре