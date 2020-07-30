На Мадонну обрушились с критикой за публикацию о лекарстве от коронавируса

Певица Мадонна стала объектом критики в соцсетях после того, как опубликовала в своем Instagram фрагменты видео о якобы существующем лекарстве от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Sun.

Мадонна выложила на своей странице видеозапись, на которой группа людей, представлявшихся врачами, утверждала, что гидроксихлорохин, цинк и цитромакс лечат коронавирус. Они также заявили, что нет необходимости носить защитные маски.

"Правда сделает всех нас свободными. Но некоторые люди не хотят слышать правду. Особенно представители власти, которые делают деньги на затянувшихся поисках вакцины, которая была доказана и доступна уже много месяцев", - написала Мадонна в подписи под своим постом.

Публикация артистки была почти сразу же отмечена администрацией Instagram, как содержащая ложную и опасную информацию, а затем заблокирована.

С критикой Мадонны также выступили пользователи соцсетей. "Это чистое безумие! Не могу поверить, что ты поддерживаешь такое опасное шарлатанство", - написала вокалистка Eurythmics Энни Леннокс. Ее пост в настоящий момент удален.

Ранее видеозапись, которую ретвитнули в том числе президент США Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп-младший, также удалили Twitter, Facebook и YouTube в рамках политики по борьбе с дезинформацией о COVID-19. Перед этим она широко разошлась в сети. Так, на Facebook ролик посмотрели более 14 миллионов раз, на YouTube - более 40 тысяч раз.

7 июля Мадонну пристыдили в соцсетях за публикацию фото в полуобнаженном виде. Певице 61 год.