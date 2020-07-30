Певец Алексей Глызин прокомментировал свою смерть

В конце июня в Сети вдруг появились тревожные сообщения о серьезных проблемах со здоровьем Алексея Глызина, а затем - о его кончине. Певец заверил, что пока не собирается прощаться с жизнью и продолжает много работать.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, недавно Глызин посетил "Славянский базар", где выступал наряду с колегами по звездному цеху. По словам очевидцев, 66-летний артист прекрасно выглядит и уж точно не собирается уходить в мир иной. Вот только кому понадобилось распускать слухи о его смерти - пока остается загадкой.

"Во время смерти я был жив, - с улыбкой отметил певец. - Как еще мне нужно реагировать? Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: "Если тебя похоронили - значит, ты будешь долго жить!" Буду так расценивать публикации о моей смерти".

К слову, Глызин старается следить за собой - в последнее время даже отказался от спиртных напитков. "Стараюсь выглядеть достойно. Я за своим здоровьем слежу. Вот сейчас, например, трезвый. Уже плюс большой", - посмеялся он.

Сегодня Алексею Сергеевичу некогда думать о грустном, ведь на его плечах большая семья. Особенно он гордится пока единственным внуком Денисом, который растет компьютерным гением.

"Я очень надеюсь, что он станет хакером и поможет мне немного заработать. На самом деле я с детьми в прекрасных отношениях. Конечно, моя фамилия накладывает на них определенную ответственность. Но они - хорошие ребята, уже к этому привыкли. Правда, слушают Тиму Белорусских. Для меня он не очень понятен. Но я стараюсь идти в ногу со временем и делать все, чтобы вникнуть в процесс", - отметил артист в разговоре с "Собеседником".