В Британии определили самого любимого зрителями агента 007

RadioTimes провели опрос среди британцев, чтобы найти их любимого актера, сыгравшего Джеймса Бонда. Шон Коннери занял первое место - за него проголосовало 44% опрошенных (144 тысячи человек), на втором - Тимоти Далтон с 32%, а на почетном третьем - Пирс Броснан, который набрал 23% голосов, передает Day.Az со ссылкой на Bazaar.

Голосование проходило в несколько раундов. В первом раунде Коннери обошел Крейга, набрав чуть больше половины голосов. Броснан выиграл второй раунд с 76% против 24% у Джорджа Лэзенби, единственное появление которого было в фильме 1969 года "На секретной службе Ее Величества". В третьем раунде был, пожалуй, самый неожиданный результат: Мур выбыл из соревнования с 41% голосов с его непосредственным преемником Далтоном, набравшим 49%. Но в финальном раунде, в котором три победителя столкнулись друг с другом, Коннери был признан лучшим Бондом всех времен, опередив Далтона и Броснана.

Коннери, которому сейчас 89 лет, сыграл Бонда в первых пяти фильмах сериала, начиная с "Доктора Ноу" в 1962 году, и заканчивая в 1971 году в фильме "Бриллианты навсегда". Мур снялся в семи фильмах, Далтон - в двух, и Броснан - в четырех. Пятый и последний фильм Крейга "Нет времени умирать" выйдет в ноябре.