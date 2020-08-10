Антонио Бандерас заразился коронавирусом - он сообщил об этом в день своего 60-летия

Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он заявил в Twitter в день своего 60-летия в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист заявил, что вынужден справлять свой день рождения в изоляции из-за вируса. Бандерас добавил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.

В январе 2017 года Бандераса экстренно госпитализировали в Великобритании из-за болей в сердце. Позже артист заявил, что перенес инфаркт, который изменил его жизнь.

Антонио Бандерас известен по фильмам "Отчаянный", "13-й воин", "Филадельфия", "Маска Зорро", "Легенда Зорро", а также по ленте "Женщины на грани нервного срыва" режиссера Педро Альмодовара.