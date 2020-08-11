Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого актера

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" снова возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий список опубликован во вторник на сайте издания.

За 12 месяцев 48-летний Джонсон заработал $87,5 млн, что, однако, на $1,9 млн меньше, чем год назад. Как отмечает журнал, только за съемки в сериале "Красное уведомление" (Red Notice, 2020 год), который выйдет на стриминговом сервисе Netflix осенью, он получил $23,5 млн. Кроме того, значительный доход актеру принес спонсорский контракт с американским производителем спортивной одежды Under Armour.

Второе место в списке занимает канадец Райан Рейнольдс, заработавший за календарный год $71,5 млн. Согласно изданию, это стало возможным благодаря съемкам в уже упомянутом сериале "Красное уведомление" и в фильме "Призрачная шестерка" (6 Underground, 2019 год), вышедшем в прокат в декабре 2019 года.

Замыкает первую "тройку" американец Марк Уолберг, который сыграл в картине "Правосудие Спенсера" (Spenser Confidential, 2020 год), а также выступил в качестве продюсера документального мини-сериала "МакМиллионы" (McMillions, 2020 год).

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют Бен Аффлек ($55 млн), Вин Дизель ($54 млн), звезда Болливуда Акшай Кумар ($48,5 млн) и создатель бродвейских мюзиклов Лин-Мануэль Миранда ($45,5 млн). Последние места в первой "десятке" перечня достались Уиллу Смиту ($44,5 млн), Адаму Сэндлеру ($41 млн) и Джеки Чану ($40 млн).

Forbes учитывал заработки звезд за период с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года до уплаты налогов.