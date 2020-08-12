Как сейчас выглядят герои боевиков прошлого

Помимо работы в кино Де Ниро успешно занимается бизнесом. Вместе с популярным шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и еще некоторыми партнерами Де Ниро является владельцем всемирной сети ресторанов Nobu. Два ресторана этой сети есть в Москве.

Личную жизнь Де Ниро тоже нельзя назвать заурядной. У актера шестеро детей от трех женщин. От актрисы и певицы Дайан Эбботт у него двое старших: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году модель Туки Смит родила актеру двух мальчиков-близнецов Джулиана Генри и Аарона Кендрика. С последней женой, бывшей стюардессой Грейс Хайтауэр, Де Ниро прожил в браке более 20 лет, однако в 2018-м пара решила расстаться. У них двое общих детей: 22-летний сын Эллиот и девятилетняя дочь Хелен Грейс.

Аль Пачино, 80 лет

Аль Пачино наиболее известен ролями гангстеров - популярность ему принесли образы Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" и Тони Монтаны в фильме "Лицо со шрамом". За роль в фильме "Запах женщины" актер был удостоен премии "Оскар", получив наконец заветную статуэтку после семи предыдущих номинаций.

Пачино начал проявлять интерес к кинематографу еще в детстве. Отец бросил их с матерью, когда будущему актеру исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали Пачино его друзья) изображал героев увиденного им фильма. Пачино начал участвовать в школьных постановках, затем играть в театре, а позже ворвался в мир кино.

Пачино никогда не был женат, однако имеет троих детей от двух женщин. В 1989 году преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. Актер также отец 19-летних близнецов Антона Джеймса и Оливии Роуз. Их мать - актриса Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год.

Брюс Уиллис, 65 лет

Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Брюс Уиллис прославился благодаря роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Его судьба могла сложиться иначе, если бы будущий актер не заикался в детстве и с целью справиться с этой проблемой не записался в школьный театральный кружок. В итоге сцена полюбилась Брюсу.

На пути к успеху Уиллис успел поработать барменом, водителем и охранником. Первое время Брюс получал лишь второстепенные роли; трамплином к славе стала главная роль в популярном сериале "Детективное агентство "Лунный свет"", куда Брюсу Уиллису посчастливилось пройти отбор среди трех тысяч претендентов.

С 1987 по 2000 год Уиллис был женат на актрисе Деми Мур. Пара познакомилась на премьере фильма "Слежка". У них три дочери: 31-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 26-летняя Таллула Белль Уиллис. В настоящее время Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. У Эммы и Брюса две дочери: восьмилетняя Мейбел Рей и шестилетняя Эвелин Пенн. Семья живет в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.

Жан-Клод Ван Дамм, 59 лет

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году в Бельгии. Когда ему исполнилось десять лет, отец записал его в школу карате. А в шестнадцать лет Жан-Клод уже вошел в сборную Бельгии по карате, став позже чемпионом Европы. До начала актерской карьеры Ван Дамм был известным культуристом, каратистом и кикбоксером и владел тренажерным залом.

В 1981 году, продав тренажерный зал, Жан-Клод отправился в Калифонию, мечтая стать актером. Первое время он подрабатывал шофером, вышибалой, рабочим на стройке, а также преподавал боевые искусства. Вскоре ему стали предлагать небольшие роли; успех пришел после выхода на экраны картины "Кровавый спорт". В том же году Ван Дамм снялся в другом успешном фильме - "Кикбоксер".

У актера трое детей: сын Кристофер и дочь Бьянка от супруги Глэдис Португез, а также сын Николас от брака с Дарси Ляпьер. Ван Дамм продолжает сниматься в кино: в следующем году должны выйти три картины с его участием.

Источник: glamour.ru