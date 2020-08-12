Как сейчас выглядят герои боевиков прошлого - ФОТО
Арнольд Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Роберт Де Ниро и Аль Пачино - эти актеры сыграли во множестве остросюжетных боевиков, стали символами целой эпохи и прочно ассоциируются с тем, каким должным быть настоящий мужчина. Мы решили узнать, как сложилась их жизнь по ту сторону экрана.
Сильвестр Сталлоне, 74 года
Гора мышц, стальной характер и фирменная полуулыбка, ставшая следствием неаккуратной работы акушерки, - мы уверены, что Сильвестр Сталлоне был рожден, чтобы играть крутых парней в голливудских боевиках. Стоит отметить, что он не только талантливый актер, но и одаренный сценарист: именно Сталлоне придумал сценарий фильма "Рокки", принесшего начинающему актеру мировую славу. Картина имела оглушительный успех и получила десять номинаций на премию "Оскар". А Сталлоне стал третьим человеком в киноистории, наравне с Чарли Чаплином и Орсоном Уэллсом, номинированным на "Оскара" одновременно за лучшую мужскую роль и лучший сценарий.
Сегодня Сталлоне - один из самых высокооплачиваемых актеров нашего времени. Он продолжает активно сниматься в кино: в 2019-м вышло продолжение серии фильмов о Джоне Рэмбо "Рэмбо: Последняя кровь", а в 2021-м ждем фантастическую драму с его участием "Самаритянин".
В личной жизни Сталлоне - примерный семьянин и отец большого семейства. С 1997 года актер состоит в браке с бывшей моделью Дженнифер Флавин, которая младше Сталлоне на 22 года. От нее у актера три дочери: 24-летняя София, 22-летняя Систин и 18-летняя Скарлет. Старшие дочери пошли по стопам матери и пробуют себя в модельном бизнесе. Надо сказать, весьма успешно: София и Систин успели сняться для Dolce & Gabbana.
У Сталлоне также есть 41-летний сын Серджо от первого брака с актрисой Саше Зак.
Жан-Поль Бельмондо, 87 лет
Обаятельный француз Жан-Поль Бельмондо прославился благодаря ярким ролям в остросюжетных боевиках и комедиях. Созданный им образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой стал символом целого поколения и сделал Бельмондо живой легендой.
Путь актера к славе и успеху нельзя назвать простым. Его кинодебют состоялся в 1957 году в фильме "Мольер", однако эпизоды с участием Бельмондоы перед самым выходом картины были вырезан. Спустя три года 26-летнему актеру улыбнулась удача: он сыграл беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", который сделал его знаменитым.
Начиная с 70-х годов сценарии пишутся специально для Бельмондо. Уже не его выбирают режиссеры, а актер выбирает, с кем будет работать. Лауреат многих почетных премий, он также сам решал, принимать ему премию или нет. Так произошло в 1989 году с премией "Сезар", когда Бельмондо хотели наградить за роль в фильме Клода Лелуша "Баловень судьбы": актер отказался от премии, потому что Сезар, скульптор, который создал статуэтку, когда-то не очень хорошо отозвался о работах его отца, также скульптора Поля Бельмондо.
С 2015 года Бельмондо не снимается в кино. Актер был дважды женат. От первого брака с танцовщицей Элоди Константен, продлившегося с 1953 по 1966 годы, у него двое детей - 60-летняя дочь Флоранс и 57-летний сын Поль Бельмондо, бывший гонщик "Формулы-1". От второго брака с манекенщицей и балериной Натти Тардивель, длившегося с декабря 2002 по лето 2008 года, у Бельмондо есть 17-летняя дочь Стелла.
Арнольд Шварценеггер, 73 года
Будущий "Терминатор" родился в маленьком австрийском городке в 1947 году. В подростковые годы Арнольд Шварценеггер загорелся мечтой стать культуристом. В 1967 году он выиграл конкурс "Мистер Вселенная" и спустя год, в возрасте 21 года, перебрался в Америку. Шварценеггер плохо говорил по-английски и первое время жил в США нелегально, но в 1970-м ему улыбнулась удача: после победы в конкурсе "Мистер Олимпия" перед ним открылся мир кинематографа.
Успех к Шварценеггеру пришел не сразу, но после фильмов "Конан-варвар", "Терминатор" и "Вспомнить все" он становится одним из самых высокооплачиваемых актеров в Голливуде. За вторую часть "Терминатора" он получил $20 млн, а гонорар за "Терминатор 3" составил $30 млн, что стало рекордом в киноиндустрии.
Шварценеггер успел попробовать себя на политическом поприще и дважды избирался губернатором штата Калифорния. Актер продолжает сниматься в кино: последний фильм с его участием, "Терминатор: Темные судьбы", вышел в 2019 году. Что касается его личной жизни, то с 1986 по 2011 годы Шварценеггер состоял в браке с тележурналисткой Марией Шрайвер, племянницей президента Джона Кеннеди. У них четверо детей: 30-летняя Кэтрин, 29-летняя Кристина, 26-летний Патрик и 22-летний Кристофер. У актера также есть внебрачный сын Джозеф от домработницы Милдред Патрисии Баены. На днях Шварценеггер впервые стал дедушкой: его старшая дочь Кэтрин родила девочку.
Джеки Чан, 66 лет
В этом году главной звезде кунфу-боевиков исполнись 66 лет. Солидный возраст не мешает Джеки Чану выпускать несколько фильмов в год: сейчас актер занят в десяти проектах, включая четвертую часть фильма "Час пик". За свою многолетнюю карьеру в кино Чан снялся в 114 фильмах и был удостоен почетной премии "Оскар" за вклад в киноискусство. Помимо съемок в кино Джеки занимается певческой карьерой - он исполняет песни во многих своих фильмах и выпускает альбомы с 1980-х годов.
Детство актера нельзя назвать счастливым. Он родился в 1954 году в Гонконге в бедной китайской семье. Родители Чана работали поваром и горничной в резиденции французского консула. В кино Чан начал сниматься еще ребенком, а в подростковом возрасте хотел стать каскадером. Настоящий успех пришел к Чану в 1995 году, после картины "Разборка в Бронксе". С тех пор актер плотно сотрудничает с голливудскими студиями.
Чан почти 40 лет женат на тайваньской актрисе Линь Фэнцзяо. У них есть 35-летний сын Чан Цзумин (Джейси Чан). У Чана также есть 20-летняя дочь Этта У Чжолинь от внебрачной связи с актрисой Элейн У Цили.
Роберт Де Ниро, 76 лет
В этом году Роберту Де Ниро исполняется 77 лет. Невзирая на солидный возраст, актер продолжает активно сниматься, выпуская в прокат около двух фильмов ежегодно. Начав актерскую карьеру в далеком 1965 году, Де Ниро принял участие в создании более ста картин, многие из которых по праву считаются классикой кинематографа.
Первые роли актера были преимущественно эпизодическими. Успех и мировую известность ему принесла роль молодого Вито Корлеоне в криминальной саге "Крестный отец", после чего имя Де Ниро стало "визитной карточкой", гарантирующей успех и коммерческую прибыль проектам, в которых он участвует. Сторонник системы Станиславского, Де Ниро вживается в каждый свой образ. Во время съемок "Мыса страха" Де Ниро, сыгравший уголовника, потратил $5000 на то, чтобы дантист испортил ему зубы. После окончания съемок фильма актеру пришлось заплатить еще $20 000, чтобы привести зубы в прежнее состояние.
Помимо работы в кино Де Ниро успешно занимается бизнесом. Вместе с популярным шеф-поваром японской кухни Нобу Мацухиса и еще некоторыми партнерами Де Ниро является владельцем всемирной сети ресторанов Nobu. Два ресторана этой сети есть в Москве.
Личную жизнь Де Ниро тоже нельзя назвать заурядной. У актера шестеро детей от трех женщин. От актрисы и певицы Дайан Эбботт у него двое старших: дочь Дрена и сын Рафаэль. В 1995 году модель Туки Смит родила актеру двух мальчиков-близнецов Джулиана Генри и Аарона Кендрика. С последней женой, бывшей стюардессой Грейс Хайтауэр, Де Ниро прожил в браке более 20 лет, однако в 2018-м пара решила расстаться. У них двое общих детей: 22-летний сын Эллиот и девятилетняя дочь Хелен Грейс.
Аль Пачино, 80 лет
Аль Пачино наиболее известен ролями гангстеров - популярность ему принесли образы Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец" и Тони Монтаны в фильме "Лицо со шрамом". За роль в фильме "Запах женщины" актер был удостоен премии "Оскар", получив наконец заветную статуэтку после семи предыдущих номинаций.
Пачино начал проявлять интерес к кинематографу еще в детстве. Отец бросил их с матерью, когда будущему актеру исполнилось два года. Денег вечно не хватало, из развлечений были только нечастые походы в кинотеатр. После сеанса, собрав семью и соседей, Сонни (так звали Пачино его друзья) изображал героев увиденного им фильма. Пачино начал участвовать в школьных постановках, затем играть в театре, а позже ворвался в мир кино.
Пачино никогда не был женат, однако имеет троих детей от двух женщин. В 1989 году преподавательница актерского мастерства Яна Тэррант родила ему дочь, Джулию Марию Пачино. Актер также отец 19-летних близнецов Антона Джеймса и Оливии Роуз. Их мать - актриса Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1996 по 2003 год.
Брюс Уиллис, 65 лет
Один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, Брюс Уиллис прославился благодаря роли полицейского Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Его судьба могла сложиться иначе, если бы будущий актер не заикался в детстве и с целью справиться с этой проблемой не записался в школьный театральный кружок. В итоге сцена полюбилась Брюсу.
На пути к успеху Уиллис успел поработать барменом, водителем и охранником. Первое время Брюс получал лишь второстепенные роли; трамплином к славе стала главная роль в популярном сериале "Детективное агентство "Лунный свет"", куда Брюсу Уиллису посчастливилось пройти отбор среди трех тысяч претендентов.
С 1987 по 2000 год Уиллис был женат на актрисе Деми Мур. Пара познакомилась на премьере фильма "Слежка". У них три дочери: 31-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 26-летняя Таллула Белль Уиллис. В настоящее время Уиллис женат на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе его на 23 года. У Эммы и Брюса две дочери: восьмилетняя Мейбел Рей и шестилетняя Эвелин Пенн. Семья живет в Нью-Йорке, в квартире рядом с Центральным парком.
Жан-Клод Ван Дамм, 59 лет
Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году в Бельгии. Когда ему исполнилось десять лет, отец записал его в школу карате. А в шестнадцать лет Жан-Клод уже вошел в сборную Бельгии по карате, став позже чемпионом Европы. До начала актерской карьеры Ван Дамм был известным культуристом, каратистом и кикбоксером и владел тренажерным залом.
В 1981 году, продав тренажерный зал, Жан-Клод отправился в Калифонию, мечтая стать актером. Первое время он подрабатывал шофером, вышибалой, рабочим на стройке, а также преподавал боевые искусства. Вскоре ему стали предлагать небольшие роли; успех пришел после выхода на экраны картины "Кровавый спорт". В том же году Ван Дамм снялся в другом успешном фильме - "Кикбоксер".
У актера трое детей: сын Кристофер и дочь Бьянка от супруги Глэдис Португез, а также сын Николас от брака с Дарси Ляпьер. Ван Дамм продолжает сниматься в кино: в следующем году должны выйти три картины с его участием.
Источник: glamour.ru
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