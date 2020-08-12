Стало известно название новой части «Человека-паука»

Третья часть кинотрилогии "Человек-паук" вероятно будет называться "Человек-паук: Тоска по дому" (Spider-Man: Homesick), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такой вывод сделан на примере материалов изданий Esquire и Maxim, в которых фильм упоминается как "Тоска по дому".

По данным портала, Marvel уже начала возводить декорации для съемок в городе Атланта штата Джорджия и использует Spider-Man: Homesick в качестве рабочего названия.