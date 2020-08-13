Эд Ширан впервые станет отцом

По сообщению западных СМИ, 29-летний певец Эд Ширан и его 27-летняя жена Черри Сиборн ждут первенца. Об этом рассказал инсайдер из окружения пары, передает Day.Az со ссылкой на Glamour.

"Они на седьмом небе от счастья, - делится инсайдер. - Сейчас Эд и Черри завершают последние приготовления к появлению малыша. Он должен появиться на свет этим летом".

По словам инсайдера, Черри удалось сохранить свою беременность в секрете благодаря режиму самоизоляции. Стоит отметить, что Эд и его жена - одна из самых скрытных пар шоу-бизнеса.