Лучшие сиквелы в истории кино

Rotten Tomatoes решили составить рейтинг лучших сиквелов из-за неоднозначного отношения к ним зрителей. Часто продолжение культовых кинокартин снимается лишь ради больших кассовых сборов - поэтому портал опубликовал список 100 лучших продолжений фильмов, которые стоят просмотра.

Как передает Day.Az со ссылкой на bazaar.ru, результаты этого рейтинга получились непредсказуемыми: лидером стало продолжение мультфильма "Приключения Паддингтона", на втором и третьем месте - "История игрушек 2" и фильм "Три цвета: красный".

В топ-10 рейтинга вошли также "007: Голдфингер", "История игрушек: Большой побег", "Перед полуночью", "Крёстный отец 2", "Невеста Франкенштейна", "История игрушек 4" и "Миссия невыполнима: Последствия". Примечательно, что в десятку лучших продолжений фильмов не вошли истории о Гарри Поттере, "Звездные войны", продолжение "Терминатора" или "Форсаж".

Фото: LEGION-MEDIA