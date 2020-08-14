Мэттью МакКонахи провел 12 дней в пустыне, чтобы написать мемуары

Актер Мэттью МакКонахи выпускает мемуары - в них он собрал свои дневниковые записи за 36 лет. Чтобы сосредоточиться на написании книги, он провел 12 дней в пустыне наедине с самим собой, без электричества и других благ цивилизации. Книга Greenlights выйдет в продажу уже 20 октября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С тех пор как я научился писать, я постоянно вел дневник... писал все это 36 лет, и два года назад я наконец нашел в себе силы собрать все эти записи воедино", - рассказал актер в видео у себя в Instagram, где представил фанатам свою новую книгу. Он поделился, что прожил 12 дней в пустыне в Вайоминге без электричества, чтобы вернуться с написанными мемуарами.