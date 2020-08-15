Анджелина Джоли запрещает своим детям видеться с родителями Брэда Питта

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта не общаются со своими бабушкой и дедушкой по отцовской линии. Они не виделись с 2016 года, потому что актриса, которая недавно объяснила, почему рассталась с Питтом, уберегает своих наследников от каких-либо контактов с его родителями, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

После развода знаменитой голливудской пары, отношения между Анджелиной и родителями Брэда остались не самыми лучшими. Особенно напряженное общение у Джоли было и остается с ее бывшей свекровью Джейн Питт, пишет издание The Sun.

Дело в том, что звезда "Малефисенты" не может простить матери бывшего мужа ее письмо, которое было написано в местную газету. В нем Джейн негативно высказалась по поводу однополых браков.

Это не понравилось ее звездной невестке, которая публично выступает за равноправие. С тех пор между женщинами разгорелся конфликт. Учитывая это, становится очевидным, что после разрыва актерской четы родители Брэда Питта не могут встретиться с внуками, которые проживают с Джоли.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта трое родных детей: 14-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен, а также трое приемных: 15-летняя Захара, 16-летний Пакса и 18-летний Мэддокс.

В августе 2014 года Джоли и Питт поженились после девяти лет совместной жизни. Развелись звезды 12 апреля 2019 года.