Тысячи фанатов Цоя пришли на его могилу в годовщину гибели музыканта

На Богословском кладбище Санкт-Петербурга в субботу собираются фанаты и почитатели таланта культового рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего 30 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, к могиле Цоя идут почитатели его таланта, несут цветы. Здесь же люди собираются группами и поют под гитару песни музыканта. Могила уже в середине дня утопает в цветах.

По словам представителя полиции, дежурящего у места захоронения Цоя, люди сплошным потоком идут с самого утра, к середине дня их число достигло нескольких тысяч.

Как сообщалось, накануне в сквере в Кировском районе Петербурга установили памятник лидеру группы "Кино".

Скульптура музыканта установлена в сквере на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Ветеранов. Неподалеку от этого места Цой жил и учился.