Венсан Кассель сделал очаровательную татуировку в честь жены-модели

Пока Тина Кунаки отдыхает с подругами в Биаррице, ее супруг не перестает немногословно и с помощью "визуальных эффектов" признаваться своей жене в любви. Неделю назад он выложил в Инстаграме романтический снимок из их совместной поездки на Гавайи. А на этот раз пошел еще дальше, сделав татуировку, передает Day.Az со ссылкой на Elle.ru.

На правом плече актера, как видно на снимке, красуется очаровательная мультяшная героиня. В наряде, позе и выражении лица легко угадывается знаменитый персонаж 1930-х - Бетти Буп, правда, от классического образа ее отличает оттенок кожи и кудрявые локоны. Правда, если хорошенько присмотреться к рисунку становится очевидно - на руке у Касселя переводная картинка. Сходство с красавицей-женой феноменальное!