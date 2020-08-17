https://news.day.az/showbiz/1262805.html Меган Маркл может вернуться в кино
Меган Маркл может вернуться в кино
Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вернуться в кино. Об этом, как передает Gazeta.ru, пишет издание The Daily Mirror.
Отмечается, что за первый фильм супруга принца Гарри получит $50 млн. Деньги пара может потратить на дом в Санта-Барбаре, взятый в ипотеку примерно за $9,5 млн.
Как пишет издание, многие режиссеры стремятся поработать с актрисой.
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