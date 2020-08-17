Мадонна шумно отметила 62-летие

16 августа, легендарной певице Мадонне исполнилось 62 года. День спустя артистка на своей странице в Instagram поделилась фото с празднования дня рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, на снимках Мадонна позирует в объятиях своего 26-летнего бойфренда Аламалика Уильямса, а также - с 23-летней дочерью Лурдес. Шумная вечеринка прошла на Ямайке. Отметим, что на одном из фото артистка запечатлена с тарелкой марихуаны, что вызвало бурную реакцию ее поклонников в комментариях к снимку.

"Добро пожаловать на Ямайку", - прокомментировала публикацию певица.

Также Мадонна опубликовала видео, на котором она веселится в компании друзей и близких под песни местных музыкантов.

"Веселье в день рождения на Ямайке. Спасибо за ваше гостеприимство", - подписала видео артистка.