Адель рассказала, какая книга помогла ей феноменально похудеть

Известная британская певица Адель крайне редко публикует в своем инстаграме фотографии. И вот - очередной редкий пост в минувшие выходные. Правда, на этот раз обошлось без сенсационного кадра с новыми формами - за последний год популярная певица феноменально похудела.

Как передает Day.Az со ссылкой на elle.ru, свою публикацию Адель посвятила взаимоотношениям с телом и раскрыла главный секрет: своим преображением она во многом обязана одной важной книге. И нет, это не пособие по диетологии, а важный психологический труд.

Речь идет о биографической истории Гленнон Дойл "Неукротимая". В своих мемуарах автор делится собственной историей борьбы с алкоголизмом и булимией и тем, как можно стать счастливой, если отказаться от навязанных обществом стандартов.

"Если вы готовы - эта книга потрясет ваш мозг и заставит вашу душу кричать, - написала Адель. - Я полностью приняла себя после прочтения этой книги! И теперь чувствую себя так, будто только сейчас, впервые нахожусь в своем теле. Прочтите ее. Живите этим. Практикуйте ее. Хорошая жизнь - это тяжелая жизнь! Читайте эту книгу и держите под рукой маркер, чтобы делать заметки, потому что вам захочется к ней вернуться, поверьте мне! Я не знала и не думала, что несу полную ответственность за свою собственную радость, счастье и свободу!!"

К слову, издание "Неукротимой" вошло в список из пяти книг, которые, по мнению преподавателей Гарварда, стоит прочитать на карантине.

Подписчики 32-летней Адель были вдохновлены ее столь позитивным откликом и пообещали последовать совету, прочитав книгу.