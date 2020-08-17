В студии Уилла Смита произошла вспышка коронавируса

В студии голливудского актера Уилла Смита произошла вспышка коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что у десяти сотрудников принадлежащей артисту компании Westbrook Inc. обнаружили COVID-19. В студии заявили, что в настоящее время остановлено производство одного проекта, в котором участвовали зараженные работники. Их поместили на карантин.

В Westbrook Inc. также рассказали, что актер и его жена Джада Пинкетт-Смит продолжают работать над производством ряда новых проектов. Утверждается, что они при этом следуют строгим правилам, установленным Центром по контролю и профилактике заболеваний США, штатом Калифорния и округом Лос-Анджелес.