https://news.day.az/showbiz/1263312.html Румынский певец попал в аварию во время прямого эфира в lnstagram - ФОТО - ВИДЕО
Румынский певец попал в аварию во время прямого эфира в lnstagram - ФОТО - ВИДЕО
Румынский поп-певец Тави Пустиу погиб в трагической автокатастрофе в возрасте 29 лет.
Тави находился в машине со своей женой во время аварии. Певец погиб на месте, а она борется за свою жизнь.
В Интернете появилось видео за секунды до трагедии. Тави вел прямую трансляцию в lnstagram, и на видео видно, как он курит сигарету и слушает громкую музыку с женой, пока она за рулем.
Тело погибшего певца было извлечено из разбитого автомобиля Ford Fiesta после вмешательства пожарных.
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