Румынский певец попал в аварию во время прямого эфира в lnstagram

Румынский поп-певец Тави Пустиу погиб в трагической автокатастрофе в возрасте 29 лет.

Тави находился в машине со своей женой во время аварии. Певец погиб на месте, а она борется за свою жизнь.

В Интернете появилось видео за секунды до трагедии. Тави вел прямую трансляцию в lnstagram, и на видео видно, как он курит сигарету и слушает громкую музыку с женой, пока она за рулем.

Тело погибшего певца было извлечено из разбитого автомобиля Ford Fiesta после вмешательства пожарных.