Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся в совместном проекте

Культовая голливудская пара Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединятся для совместной работы. Экс-супруги примут участие в живых чтениях комедийного фильма 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пока неизвестно, какие роли исполнят Питт и Энистон. Живые чтения покажут в прямом эфире. К голливудскому проекту также присоединились Джулия Робертс, Шон Пенн и Метью Макконахи.

Трансляция мероприятия пройдет 20 августа в Facebook и TikTok. Живые чтения организовали с целью сбора средств для организации Шона Пенна CORE. Компания помогает тестированию вакцины против коронавируса нового типа, передает The Mirror.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон состояли в браке пять лет. Пара развелась в 2005 году. Еще до расставания с Энистон Питт начал роман со своей партнершей по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли.