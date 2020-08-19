https://news.day.az/showbiz/1263559.html Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Представитель голливудского актера Микки Рурка выбрал для него место на кладбище в украинском селе, сообщает журналист Юрий Гула в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам Гулы, ассистент актера Дима Корнийчук прилетел в село Загорцы, население которого составляет чуть более 80 человек, и договорился о месте похорон пока здравствующей звезды.
Также журналист уточнил, что некоторым могилам пришлось "подвинуться" ради Микки Рурка.
О желании Микки Рурка быть похороненным в Украине стало известно осенью 2019 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре