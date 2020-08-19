Первый фильм о Гарри Поттере собрал в прокате более $1 млрд

Фильм "Гарри Поттер и философский камень" - первая экранизация книжной саги Джоан Роулинг о школе волшебников - собрал в прокате более $1 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последнюю неделю картина собрала около $13 млн в китайском прокате, что позволило кассовым сборам достигнуть внушительной суммы в $ 1 001 260 000. Ранее среди фильмов о Гарри Поттере отметку в миллиард долларов преодолел только "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" с $1,3 млрд.

"Гарри Поттер и философский камень" вышел на экраны в 2001 году.