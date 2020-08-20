Бритни Спирс захотела освободиться от опеки отца

В сети обнародованы судебные документы, согласно которым Бритни решительно против того, чтобы ее отец Джейми Спирс исполнял обязанности ее опекуна.

Day.Az со ссылкой на glamour.ru рассказывает все подробности.

По сообщению западных СМИ, Бритни Спирс не хочет, чтобы ее отец Джейми Спирс был вновь назначен ее опекуном. В просочившихся в сеть судебных документах, которые подготовил адвокат певицы Сэмюэл Д. Ингхэм III, говорится о том, что Бритни выступает решительно против того, чтобы Джейми исполнял обязанности ее опекуна.

В данный момент опекуном певицы является ответственный куратор Джоди Монтгомери. Она была назначена в прошлом году, когда у Джейми начались проблемы со здоровьем и ему пришлось передать обязанности. Согласно судебным документам, Бритни хочет, чтобы Монтгомери и дальше была ее опекуном. Кроме того, певица решительно возражает против того, чтобы ее отец продолжал управлять ее имуществом, и хочет нанять квалифицированного фидуциария, который будет распоряжаться ее финансами.

Напомним, что Джейми назначили опекуном певицы в 2008 году после ее нервного срыва, получившего широкую огласку в СМИ. Если верить слухам, опека не позволяет Спирс жить полноценной жизнью: Бритни не может выйти замуж или родить ребенка без согласия Джейми, певице запрещено подписывать документы, совершать крупные покупки и вообще распоряжаться своими финансами.

Ходили слухи, будто Джейми и другие родственники певицы присваивают себе заработанные ею деньги. Согласно порталу E! News, за прошлый год Джейми получил "зарплату" в размере $128 000, а юристы и менеджеры Бритни заработали более $1,2 млн. Что касается расходов самой Бритни, то она потратила около $100 000 на путешествия в Майами и на острова Теркс и Кайкос. $1 млн ушел на обслуживание особняка певицы: скорее всего, большая часть этой суммы была потрачена на ремонт дома после пожара. В остальном Спирс была ограничена в средствах: каждую неделю она получала карманные деньги, которые тратила на шопинг.

Ситуацию с опекой прокомментировал брат Бритни Брайан Спирс. По его словам, Бритни всегда хотела освободиться от опеки, однако он сомневается, что певица может сама о себе позаботиться. "Она была окружена командой помощников с тех пор, как ей исполнилось 15", - заметил Брайан, подчеркнув, что Бритни на протяжении большей части ее жизни не приходилось водить машину или выполнять простые "повседневные задачи".

Ранее бывший фотограф Спирс Эндрю Гэллери опубликовал личное письмо певицы, в котором Бритни от третьего лица пишет, что отец обманом стал ее опекуном. Кроме того, в письме говорится, что певицу вынудили расторгнуть брак с танцовщиком Кевином Федерлайном и передать ему права опеки над детьми - 14-летним Шоном Престоном и 13-летним Джейденом Джеймсом.