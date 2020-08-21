Дочь Айгюн Кязымовой записала дуэт с победителем O Ses Türkiye

Дочь народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой - молодая исполнительница Ильгара Кязымова и певец, победитель проекта O Ses Türkiye (сезон 2014-2015 годов) Эльнур Гусейнов представили дуэтную песню под названием "Dəniz ver" ("Дай море"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что песня "Dəniz ver" представлена после долгой паузы в творческой деятельности Ильгары Кязымовой.

Автором слов и музыки, а также аранжировщиком композиции является Erkin Love (Эркин Османлы). Композиция "Dəniz ver" привнесет новое дыхание в азербайджанскую эстраду.

Отметим, что сейчас исполнители готовятся к съемкам видеопроекта на данную песню.