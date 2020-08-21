https://news.day.az/showbiz/1264113.html Дочь Айгюн Кязымовой записала дуэт с победителем O Ses Türkiye - ФОТО - ВИДЕО
Дочь Айгюн Кязымовой записала дуэт с победителем O Ses Türkiye - ФОТО - ВИДЕО
Дочь народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой - молодая исполнительница Ильгара Кязымова и певец, победитель проекта O Ses Türkiye (сезон 2014-2015 годов) Эльнур Гусейнов представили дуэтную песню под названием "Dəniz ver" ("Дай море"), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что песня "Dəniz ver" представлена после долгой паузы в творческой деятельности Ильгары Кязымовой.
Автором слов и музыки, а также аранжировщиком композиции является Erkin Love (Эркин Османлы). Композиция "Dəniz ver" привнесет новое дыхание в азербайджанскую эстраду.
Отметим, что сейчас исполнители готовятся к съемкам видеопроекта на данную песню.
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