Тимати и Моргенштерн записывают совместный трек

22-летний Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, продолжает покорять российский шоу-бизнес. После крайне удачного дуэта с Элджеем рэпер выпустил сольную композицию Ice и затих, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

И вот стало известно, что Алишер все-таки договорился с Тимати о совместном треке. Сейчас оба артиста находятся в Сочи, где снимают клип. Известно, что одной из локаций для видео стало местное казино - там звезд засняли вместе.

Ранее саунд-продюсер Моргенштерна Слава Marlow записал видео, в котором заявил, что хочет заняться продвижением нового трека Тимати. Бывший лидер Black Star вскоре ответил, что готов к сотрудничеству, но лишь в том случае, если оба музыканта снимутся с ним в клипе.

"Я принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок в произведение. Но у меня тоже есть условия. Я вас двоих сниму в клипе на эту песню так, как я хочу, и вы не сможете внести ни одну правку в сценарий. Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько захочу", - ставил условия Тимати.

При этом сам Моргенштерн уже несколько раз заявлял о своем желании закончить музыкальную карьеру. Якобы он уже всем доказал, что является лучшим рэпером в России и теперь намерен зарабатывать только при помощи рекламы. По всей видимости, рэпер решил отложить уход из индустрии ради долгожданного фита с Тимати.

Несмотря на заоблачную популярность, Алишера постоянно критикуют за заносчивость и любовь к роскоши. Но он продолжает эпатировать публику, каждый день хвастаясь доходом и новыми брендовыми вещами. Артист уверен, что имеет полное право гордиться своими достижениями, ведь всего добился сам.