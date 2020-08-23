Американская актриса получила тюремный срок за подкуп университета

Американская актриса Лори Локлин, известная по роли в ситкоме "Полный дом", приговорена к двум месяцам тюрьмы в рамках расследования о подкупах при поступлении в топ-университеты США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает "Би-би-си", судья учел при вынесении приговора заключенную сделку о признании вины.

Помимо тюремного срока Локлин предстоят 100 часов общественных работ, также ей придется выплатить штраф в $150 тысяч. Ее муж, дизайнер Моссимо Джианулли, получил пять месяцев тюрьмы, 250 часов общественных работ и штраф в $250 тысяч.

Локлин и Джианулли были участниками мошеннической схемы, позволившей им отправить дочерей в Университет Южной Калифорнии по спортивной квоте за несуществующие достижения в гребле. По версии прокуратуры, это обошлось звездным супругам в $500 тысяч.

Актриса и ее муж были в числе 50 людей, которым предъявлены обвинения в участии в мошенничестве при поступлении в вузы.