https://news.day.az/showbiz/1264594.html Айгюн Кязымова посвятила клип шехидам, погибшим в Товузских боях – ВИДЕО
Айгюн Кязымова посвятила клип шехидам, погибшим в Товузских боях – ВИДЕО
Народная артистка АзербайджанаАйгюн Кязымова презентовала новый клип на песню "Марш солдата".
Певица посвятила проект всем шехидам в лице генера-майора Полада Гашимова, погибшего в Товузских боях.
"Сегодня исполняется 40 дней с того момента, как пожертвовавшие своими жизнями во имя родины генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильхар Мирзоев, стали шехидами. В этот тяжелый и одновременно славный день представляю вашему вниманию свой новый проект под названием "Марш солдата". Этот проект я посвящаю всем шехидам в лице нашего генерала и полковника", - написала Айгюн Кязымова.
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