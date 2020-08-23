Айгюн Кязымова посвятила клип шехидам, погибшим в Товузских боях

Народная артистка АзербайджанаАйгюн Кязымова презентовала новый клип на песню "Марш солдата".

Певица посвятила проект всем шехидам в лице генера-майора Полада Гашимова, погибшего в Товузских боях.

"Сегодня исполняется 40 дней с того момента, как пожертвовавшие своими жизнями во имя родины генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильхар Мирзоев, стали шехидами. В этот тяжелый и одновременно славный день представляю вашему вниманию свой новый проект под названием "Марш солдата". Этот проект я посвящаю всем шехидам в лице нашего генерала и полковника", - написала Айгюн Кязымова.