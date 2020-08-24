Бэтмен станет чернокожим

Сценарист фильма "12 лет рабства" Джон Ридли выпустит серию комиксов о Бэтмене для издательства DC Comics, в котором главный герой станет чернокожим, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ридли заявил, что сюжет его комикса будет вращаться вокруг афроамериканца Люциуса Фокса, главы принадлежащей Брюсу Уэйну корпорации, и его семьи. Автор не раскрыл подробности сюжета, однако поклонники предположили, что новым Бэтменом станет сын Люциуса Люк.

Комикс будет издан в январе 2021 года.

Люциус Фокс появился в фильме "Темный рыцарь" Кристофера Нолана в исполнении Моргана Фримана.

Джон Ридли получил премию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за фильм "12 лет рабства", вышедший в 2013 году. Он также выступил сценаристом лент "Поворот" Оливера Стоуна, "Три короля" Дэвида Расселла и "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова.